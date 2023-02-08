СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
Транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) разработали в России, аппарат способен перемещать до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как отметил собеседник агентства, беспилотник предназначен для доставки и десантирования грузов и выполнения задач в сложных метеоусловиях, опасных для пилотируемых воздушных судов, при минимальных затратах. По словам источника, особенность ТрАМП — большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, крейсерская скорость аппарата 195 км/ч и крейсерский потолок в три тысячи метров, отмечает телеканал 360.
Аппарат может использоваться в гражданских целях, в том числе в сельском хозяйстве или для мониторинга обширных площадей, пишет РИА ФАН. Кроме того, в беспилотник можно установить радиолокационное, картографическое оптическое и другое специальное оборудование для наблюдения.
Источник уточнил, что шасси аппарата позволяет взлетать и осуществлять посадку на короткие и плохо подготовленные площадки. Кроме того, у беспилотника есть система спасения груза и аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре в случае аварий. Также ТрАМП имеет модульную конструкцию основных узлов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Алаудинов: Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с Западной Украины
- СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину
- Николаевские подпольщики обнаружили морг с выпотрошенными телами военнослужащих ВСУ
- Марочко: За сутки ВСУ потеряли под Кременной около 200 солдат
- «Только живи»: Жена госпитализированного Костомарова поздравила спортсмена с днем рождения
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6234
- В Госдуме разработали поправки, запрещающие СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев
- Захарова назвала действия Борреля «дипломатией преследования»
- В Турцию направят дополнительную группировку спасателей из России
- СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru