СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП

Как отметил собеседник агентства, беспилотник предназначен для доставки и десантирования грузов и выполнения задач в сложных метеоусловиях, опасных для пилотируемых воздушных судов, при минимальных затратах. По словам источника, особенность ТрАМП — большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, крейсерская скорость аппарата 195 км/ч и крейсерский потолок в три тысячи метров, отмечает телеканал 360.

Аппарат может использоваться в гражданских целях, в том числе в сельском хозяйстве или для мониторинга обширных площадей, пишет РИА ФАН. Кроме того, в беспилотник можно установить радиолокационное, картографическое оптическое и другое специальное оборудование для наблюдения.

Источник уточнил, что шасси аппарата позволяет взлетать и осуществлять посадку на короткие и плохо подготовленные площадки. Кроме того, у беспилотника есть система спасения груза и аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре в случае аварий. Также ТрАМП имеет модульную конструкцию основных узлов.

