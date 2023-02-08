СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП

Транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) разработали в России, аппарат способен перемещать до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Как отметил собеседник агентства, беспилотник предназначен для доставки и десантирования грузов и выполнения задач в сложных метеоусловиях, опасных для пилотируемых воздушных судов, при минимальных затратах. По словам источника, особенность ТрАМП — большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, крейсерская скорость аппарата 195 км/ч и крейсерский потолок в три тысячи метров, отмечает телеканал 360.

Аппарат может использоваться в гражданских целях, в том числе в сельском хозяйстве или для мониторинга обширных площадей, пишет РИА ФАН. Кроме того, в беспилотник можно установить радиолокационное, картографическое оптическое и другое специальное оборудование для наблюдения.

Источник уточнил, что шасси аппарата позволяет взлетать и осуществлять посадку на короткие и плохо подготовленные площадки. Кроме того, у беспилотника есть система спасения груза и аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре в случае аварий. Также ТрАМП имеет модульную конструкцию основных узлов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБеспилотники
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