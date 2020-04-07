В России завершена модернизация одной из лучших пушек в мире
Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех.
Самоходная пушка прошла капитальный ремонт, первый образец вскоре будет отправлен в российские войска. Сообщается, что у новой пушки усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные, сообщает телеканал «360».
Модернизация позволила улучшить ходовые характеристики, маневренность и подвижность «Малки», отмечает Ura.ru.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН опроверг преимущество России над США в вооружении. Так специалист прокомментировал заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марка Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил в феврале. По словам Милли, военное преимущество Соединенных Штатов Америки в мире подорвано, а Россия и Китай уже усилили свои возможности. Он отметил, что Америка способна вести войну против любого потенциального противника, однако конкурентное лидерство ушло в прошлое.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе