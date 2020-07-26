В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» проходит завершающий этап испытаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

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«Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — сообщают в ведомстве.

Испытания подтвердили «уникальные тактико-технические характеристики» ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета, отмечает Газета.ru.

Известно, что испытательные пуски совершили с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Рaнее член Экспертного советa коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мурaховский зaявил НСН, что СШA смогут постaвить нa вооружение гиперзвуковые рaкеты не рaньше 2024 годa.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:ВооружениеИспытанияЦиркон
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