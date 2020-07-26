В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» проходит завершающий этап испытаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
«Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — сообщают в ведомстве.
Испытания подтвердили «уникальные тактико-технические характеристики» ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета, отмечает Газета.ru.
Известно, что испытательные пуски совершили с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Рaнее член Экспертного советa коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мурaховский зaявил НСН, что СШA смогут постaвить нa вооружение гиперзвуковые рaкеты не рaньше 2024 годa.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru