Россия получит две субмарины с гиперзвуковым оружием до 2028 года

Атомные субмарины с гиперзвуковым оружием "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М ("Ясень-М") пополнят ВМФ РФ в 2027-2028 годы.

Как сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов, закладка двух подлодок этого проекта состоялась накануне в Северодвинске. Гендиректор завода "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил, что субмарины получат гиперзвуковое оружие.

Разработку ракет «Циркон» решили ускорить

«Флот их получит на рубеже 2027-2028 годов», - отметил глава ОСК.

Как рассказывал ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, «Адмирал Нахимов» будет самым мощным кораблём ВМФ России. Его вооружат гиперзвуковой ракетой «Циркон». Защиту крейсера обеспечат комплексы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Подлодки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры