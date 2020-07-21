Россия получит две субмарины с гиперзвуковым оружием до 2028 года
Атомные субмарины с гиперзвуковым оружием "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М ("Ясень-М") пополнят ВМФ РФ в 2027-2028 годы.
Как сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов, закладка двух подлодок этого проекта состоялась накануне в Северодвинске. Гендиректор завода "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил, что субмарины получат гиперзвуковое оружие.
«Флот их получит на рубеже 2027-2028 годов», - отметил глава ОСК.
Как рассказывал ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, «Адмирал Нахимов» будет самым мощным кораблём ВМФ России. Его вооружат гиперзвуковой ракетой «Циркон». Защиту крейсера обеспечат комплексы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М».
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