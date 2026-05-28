В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, которое было расформировано в 2007 году. Документ опубликован на портале правовых актов.

Учредителем выступает Министерство обороны РФ. Училище будет вести образовательную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской работой в интересах обороны.