В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, которое было расформировано в 2007 году. Документ опубликован на портале правовых актов.
Учредителем выступает Министерство обороны РФ. Училище будет вести образовательную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской работой в интересах обороны.
Минобороны до 1 августа должно провести организационные мероприятия, в четырехмесячный срок разработать устав училища и провести его государственную регистрацию. Также ведомству предстоит в шестимесячный срок закрепить за учебным заведением недвижимое имущество.
Ранее концерн «Уралвагонзавод» направил в зону проведения СВО для российской армии очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году
- В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие
- Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве
- В Союзе потребителей объяснили, почему россиянам продают фальсификат
- Мадьяр: Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС
- В Госдуме призвали остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ
- Юрист разъяснил, кому работодатель не может отказать в отпуске летом
- Учитель усомнился в методике выставления оценок за поведение
- Глеб Калюжный назвал главный урок от службы в армии
- В Гагаузии заявили, что Молдова не прошла испытания на демократичность