В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, которое было расформировано в 2007 году. Документ опубликован на портале правовых актов.

Учредителем выступает Министерство обороны РФ. Училище будет вести образовательную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской работой в интересах обороны.

Минобороны до 1 августа должно провести организационные мероприятия, в четырехмесячный срок разработать устав училища и провести его государственную регистрацию. Также ведомству предстоит в шестимесячный срок закрепить за учебным заведением недвижимое имущество.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» направил в зону проведения СВО для российской армии очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
