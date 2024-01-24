В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для СВО
Высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин» для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции создали в России. Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика машины ООО «Арго» Константин Багдасаров в беседе с РИА Новости.
«По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — указал глава компании.
Специалисты разработали три версии «Сарацина»: тяжелую машину — трехосную 6х6 на платформе УАЗ, среднюю и легкую, основанную на компонентах шасси Niva Legend в форм-факторе «багги».
Отмечается, что «Сарацин» сделали небронированным, благодаря этому платформа стала малозаметной и маневренной.
По словам Багдасарова, в Луганской народной республике находятся два перспективных образца «Сарацинов», одна из машин используется на фронте с декабря 2022 года.
«Обе не покидали поля боя, и, как видите, несмотря на отсутствие брони, "живые". Применяют эти машины казачьи отряды, которые структурно входят в состав Росгвардии», — отметил гендиректор разработчика.
Между тем российские военные получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», пишет RT.
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