В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для СВО

«По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — указал глава компании.

Специалисты разработали три версии «Сарацина»: тяжелую машину — трехосную 6х6 на платформе УАЗ, среднюю и легкую, основанную на компонентах шасси Niva Legend в форм-факторе «багги».

Отмечается, что «Сарацин» сделали небронированным, благодаря этому платформа стала малозаметной и маневренной.

По словам Багдасарова, в Луганской народной республике находятся два перспективных образца «Сарацинов», одна из машин используется на фронте с декабря 2022 года.

«Обе не покидали поля боя, и, как видите, несмотря на отсутствие брони, "живые". Применяют эти машины казачьи отряды, которые структурно входят в состав Росгвардии», — отметил гендиректор разработчика.

Между тем российские военные получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», пишет RT.

