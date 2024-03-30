В России создали систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»

Обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») создали в России. Об этом заявил генеральный директор разработчика изделия «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.

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Эксперт пояснил, что «Лодырь» — ложный оператор дрона, формирующий в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-аппарата.

«Там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал не все время, а только тогда, когда он нам нужен», — указал Кузякин.

Гендиректор ЦКБР объяснил необходимость создания такой системы способностью инструментов радиоэлектронной разведки быстро определить точку старта беспилотника, даже не имеющего GPS. В центре уточнили, что сейчас идет речь о штучных поставках «Лодырей» подразделениям, которые проявили интерес к системе.

Ранее в России появились новые системы РЭБ, применяемые для защиты танков от FPV-дронов противника.

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ФОТО: РИА Новости
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