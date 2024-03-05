«Ростех» начал поставки военным комплекса «Гроза» для борьбы с FPV-дронами
Госкорпорация «Ростех» направила в войска первую партию комплекса «Гроза» для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Как отметили в «Ростехе», специалисты входящего в госкорпорацию концерна «Радиоэлектронные технологии» разработали комплекс и запустили его в серийное производство.
«Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View - "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска», — говорится в сообщении.
Разработка прошла необходимые проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и эффективность в борьбе с беспилотниками.
Ранее «Ростех» передал в войска первые самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ», напоминает телеканал «360».
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