«Ростех» начал поставки военным комплекса «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

Как отметили в «Ростехе», специалисты входящего в госкорпорацию концерна «Радиоэлектронные технологии» разработали комплекс и запустили его в серийное производство.

«Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View - "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска», — говорится в сообщении.

Разработка прошла необходимые проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и эффективность в борьбе с беспилотниками.

Ранее «Ростех» передал в войска первые самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ», напоминает телеканал «360».

