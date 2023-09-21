В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»
21 сентября 202304:01
Компания Zala Aero из России разработала дрон-камикадзе «Италмас», являющийся аналогом «Герани», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главного конструктора организации Александра Захарова.
По его словам, аппарат более глубинного действия, дальность его полета превышает 200 километров. Также его отличает увеличенная боевая часть. Эта модель также является дроном-камикадзе.
Как сообщалось ранее, удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru