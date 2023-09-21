В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Компания Zala Aero из России разработала дрон-камикадзе «Италмас», являющийся аналогом «Герани», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главного конструктора организации Александра Захарова.

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По его словам, аппарат более глубинного действия, дальность его полета превышает 200 километров. Также его отличает увеличенная боевая часть. Эта модель также является дроном-камикадзе.

Как сообщалось ранее, удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.gov.ua
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотники

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