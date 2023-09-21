В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

По его словам, аппарат более глубинного действия, дальность его полета превышает 200 километров. Также его отличает увеличенная боевая часть. Эта модель также является дроном-камикадзе.

Как сообщалось ранее, удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

