В России создали ракету для противодействия F-16

Конструкторы усовершенствовали российскую ракету для противодействия иностранным истребителям, в том числе F-16, сообщает телеканал «Звезда».

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Название ракеты держится в секрете, однако в дальнейшем она может преподнести определенные «сюрпризы» Вооруженным силам Украины.

По словам военных, у усовершенствованной ракеты повышенная точность. Она способна эффективнее поражать маневрирующие цели.

Ранее истребители F-16 впервые заметили над Каховским округом Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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