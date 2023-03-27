В России создали наземный дрон «Ежик» для поражения бронетехники
Конструкторское бюро «Спектр Инжиниринг» разработало наземный беспилотник для уничтожения бронированной техники «Ежик». Об этом рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков в беседе с ТАСС.
По его словам, платформа способна нести до 5 кг полезной нагрузки и работать на дальности до 5 км, отмечает РИА ФАН.
«Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники», — поделился Братеньков.
Специалисты могут в перспективе увеличить нагрузку «Ежика» до 10 кг.
По словам Братенькова, дрон предназначен в основном для уничтожения живой силы противника в укреплениях и бронированной техники, пишет RT. Военные смогут с помощью «Ежика» отправить неприятелю мину прямо из окопа или доставить боеприпас под «брюхо» военной технике.
Кроме того, исполнительный директор отметил, что «Ежик» — колесная платформа, ее геометрическая проходимость выше, чем у гусеничной формулы.
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