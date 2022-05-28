В России снят предельный возраст для прохождения военной службы по контракту

Закон исключает предел по возрасту и для россиян, и для иностранных граждан для контрактной службы в ВС РФ.

Ранее закон давал право россиянам в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцам в возрасте от 18 до 30 лет заключать первый такой контракт.

Ранее, 25 мая, Совет Федерации одобрил поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», который отменяет верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.

