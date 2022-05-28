В России снят предельный возраст для прохождения военной службы по контракту
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который отменил возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Ратифицированный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон исключает предел по возрасту и для россиян, и для иностранных граждан для контрактной службы в ВС РФ.
Ранее закон давал право россиянам в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцам в возрасте от 18 до 30 лет заключать первый такой контракт.
Ранее, 25 мая, Совет Федерации одобрил поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», который отменяет верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.
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