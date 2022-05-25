Госдума и Совфед отменили возрастной предел для заключения первого контракта с ВС РФ
Совет Федерации одобрил поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», который отменяет верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.
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Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, до этого документ приняли депутаты Госдумы. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, который является одним из соавторов инициативы, подчеркнул, что поправки позволят привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей.
В настоящее время заключать контракт с армией могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. После того, как закон подпишет президент РФ Владимир Путин эти ограничения снимут, служить в армии по контракту смогут и те, кто старше.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные и призывников нет, сообщает RT.
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