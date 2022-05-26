Суд признал законным увольнение отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев

Экс-сотрудники ведомства подали коллективый иск, в котором пытались оспорить действия воинских должностных лиц Росгвардии, в том числе их досрочное увольнение и исключением их из списков личного состава. Суд признал доводы истцов несостоятельными и в удовлетворении коллективного иска отказал.

«Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», - подчеркнули в суде, решение которого в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По данным издания «Газета Юга», спор был связан отказом росгвардейцев участвовать в спецоперации на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники военной операции на Украине — герои, и относиться к ним нужно как к героям.

