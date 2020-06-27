В России решили перенести закладку авианосцев за 100 миллиардов рублей

По данным ТАСС, опубликованным в апреле, планировалось, что крымский «Залив» получит примерно за 100 миллиардов рублей на строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК).

Ранее сообщалось о планах постройки на крымском заводе вертолетоносцев, которые намечались на май 2020 года. По данным источников ТАСС в кораблестроительной отрасли, водоизмещение УДК должно составить до 15 тысяч тонн, а возможность перевозить на борту - свыше 10 вертолетов. Боевая комплектация корабля предусматривает наличие большой доковой камеры.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов отметил в эфире НСН, что вертолетоносцы были бы полезнее на Дальнем Востоке, чем в Черном море.

«Черное море внутреннее море для нас, и при нынешних средствах доставки они в Черном море не нужны, а на Тихоокеанском флоте было бы более правильно, конечно, но разберутся те, кто отвечает за все это дело. Конечно, на Дальнем Востоке они нужнее, тут нет вопросов, и это все будет правильно», — сказал адмирал.











