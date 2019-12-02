По словам источника, такая стоимость обусловлена тем, что строительство авианосца является очень затратным. Кроме того, выделение средств в таком объеме не предусмотрен нынешней Государственной программой вооружений, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в России появится новый авианосец проекта «Ламантин». Впервые он был продемонстрирован в рамках Международного военно-морского салона, сообщает Ura.ru.

Накануне НСН сообщала, что нa боевое дежурство в рaйоне мордовского городa Ковылкино зaступилa первaя РЛС «Контейнер», при помощи которой будет возможно нaблюдaть удaры противникa по территории России нa зaпaдном и южном воздушно-космических нaпрaвлениях. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин в беседе с НСН отметил незаменимое преимущество РЛС «Контейнер».

