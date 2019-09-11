Адмирал: Вертолетоносцы в Черном море не нужны

«Пока это заявление, конечно, политическое, но очевидно, отвечает всем вопросам, которые связаны с нашей безопасностью. Флота никогда много не бывает, и естественно, что во флоте нужны любые составляющие компоненты. В этой части планировали “Мистрали”, сейчас сами построим. Это все отвечает вопросам безопасности. Скажут строить, значит будем строить, эксплуатировать, вводить в строй, и соответственно, укреплять безопасность на море. Хотя Черное море внутреннее море для нас, и при нынешних средствах доставки они в Черном море не нужны, а на Тихоокеанском флоте было бы более правильно, конечно, но разберутся те, кто отвечает за все это дело. Конечно, на Дальнем Востоке они нужнее, тут нет вопросов, и это все будет правильно», — сказал адмирал.

Напомним, что в 2011 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт с французской компанией DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», но из-за санкций договор был расторгнут.

