Адмирал: Вертолетоносцы в Черном море не нужны
Экс-командующий Черноморским флотом заявил в эфире НСН, что новые российские универсальные десантные корабли были бы полезнее на Дальнем Востоке.
Первые два российских универсальных десантных корабля будут построены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Строительство планируется начать в мае 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Планируется, что головной корабль будет готов до конца 2027 года. В настоящий момент заканчивается разработка технического проекта, после чего планируется подписание контракта на постройку кораблей.
В эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов отметил, что вертолетоносцы были бы полезнее на Дальнем Востоке, чем в Черном море (слушайте аудио).
«Пока это заявление, конечно, политическое, но очевидно, отвечает всем вопросам, которые связаны с нашей безопасностью. Флота никогда много не бывает, и естественно, что во флоте нужны любые составляющие компоненты. В этой части планировали “Мистрали”, сейчас сами построим. Это все отвечает вопросам безопасности. Скажут строить, значит будем строить, эксплуатировать, вводить в строй, и соответственно, укреплять безопасность на море. Хотя Черное море внутреннее море для нас, и при нынешних средствах доставки они в Черном море не нужны, а на Тихоокеанском флоте было бы более правильно, конечно, но разберутся те, кто отвечает за все это дело. Конечно, на Дальнем Востоке они нужнее, тут нет вопросов, и это все будет правильно», — сказал адмирал.
Напомним, что в 2011 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт с французской компанией DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», но из-за санкций договор был расторгнут.
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