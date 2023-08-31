В России разработали бункер на «лыжах» для зоны спецоперации
Компания «Доргеотех» разработала всесезонный мобильный бункер для работы в зоне спецоперации России на Украине. Он оборудован «лыжами» для перевозки по снегу и земле. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Доргеотех» Алексея Девятилова.
По его словам, бункер изготовлен из «круглого металлического профиля с закруглением как у санок и отличается повышенной устойчивостью». Девятилов заверил, что для перевозки изделия подойдет даже квадроцикл.
При изготовлении бункера, в частности, при установке специальных «лыж», учитывались пожелания участников спецоперации, добавил гендиректор. Укрытие можно зацепить лебедкой и передвинуть его при необходимости на короткое расстояние.
В бункере могут поместиться до 18 человек. Он весит 1800 кг при диаметре до 2,2 метра и длине 4,5 метра. В нем предусмотрено печное отопление. Укрытие защитит бойцов от осколочно-фугасных снарядов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru