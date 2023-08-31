В России разработали бункер на «лыжах» для зоны спецоперации

По его словам, бункер изготовлен из «круглого металлического профиля с закруглением как у санок и отличается повышенной устойчивостью». Девятилов заверил, что для перевозки изделия подойдет даже квадроцикл.

При изготовлении бункера, в частности, при установке специальных «лыж», учитывались пожелания участников спецоперации, добавил гендиректор. Укрытие можно зацепить лебедкой и передвинуть его при необходимости на короткое расстояние.

В бункере могут поместиться до 18 человек. Он весит 1800 кг при диаметре до 2,2 метра и длине 4,5 метра. В нем предусмотрено печное отопление. Укрытие защитит бойцов от осколочно-фугасных снарядов.

Ранее сообщалось, что концерн «Росэлектроника» ведет разработку комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

