В Госдуме показали передвижной бункер и щит-невидимку для СВО

Так, дрон-ретранслятор позволяет управляющему им оператору «заглянуть за горизонт», чтобы обезопасить бойца. Щит способен скрывать позиции войск от беспилотников и спутников путем преломления света.

«Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику», — отметил представитель разработчика.

Кроме того, Госдуме представили стационарные бункеры длиной 4-6 метров и мобильный 2,5-метровый бункер. Первый образец передвижного фортификационного сооружения, в котором могут разместиться до семи человек, отправят в зону спецоперации на следующей неделе.

