В Госдуме показали передвижной бункер и щит-невидимку для СВО

Депутатам Госдумы представили инновационные военные разработки, в том числе передвижной бункер, дрон-ретранслятор, скрывающий от спутников щит. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что разработчики технологий попросили помощи в отправке новинок в зону проведения специальной военной операции. Также представители производителей рассказали о принципах работы инноваций.

СМИ: Новая ракета Р-37М показала уникальную точность в рамках спецоперации

Так, дрон-ретранслятор позволяет управляющему им оператору «заглянуть за горизонт», чтобы обезопасить бойца. Щит способен скрывать позиции войск от беспилотников и спутников путем преломления света.

«Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику», — отметил представитель разработчика.

Кроме того, Госдуме представили стационарные бункеры длиной 4-6 метров и мобильный 2,5-метровый бункер. Первый образец передвижного фортификационного сооружения, в котором могут разместиться до семи человек, отправят в зону спецоперации на следующей неделе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры