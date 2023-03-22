В Госдуме показали передвижной бункер и щит-невидимку для СВО
Депутатам Госдумы представили инновационные военные разработки, в том числе передвижной бункер, дрон-ретранслятор, скрывающий от спутников щит. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что разработчики технологий попросили помощи в отправке новинок в зону проведения специальной военной операции. Также представители производителей рассказали о принципах работы инноваций.
Так, дрон-ретранслятор позволяет управляющему им оператору «заглянуть за горизонт», чтобы обезопасить бойца. Щит способен скрывать позиции войск от беспилотников и спутников путем преломления света.
«Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику», — отметил представитель разработчика.
Кроме того, Госдуме представили стационарные бункеры длиной 4-6 метров и мобильный 2,5-метровый бункер. Первый образец передвижного фортификационного сооружения, в котором могут разместиться до семи человек, отправят в зону спецоперации на следующей неделе.
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