Минтруд: Более 300 профессий могут войти в список для альтернативной службы

В него попали 363 специальности. Перечень составлен с учетом предложений федеральных и региональных органов власти. Список решено пересмотреть из-за вступления в силу в 2026 году обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Количество организаций, в которых возможно пройти альтернативную гражданскую службу, увеличилось до 1927. Раньше их было 1798. Также пополнен перечень предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов РФ с учетом их традиционного образа жизни и промыслов.

Ранее Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

