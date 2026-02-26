Минтруд: Более 300 профессий могут войти в список для альтернативной службы
Министерство труда России подготовило проект обновленного списка профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, сообщила пресс-служба ведомства.
В него попали 363 специальности. Перечень составлен с учетом предложений федеральных и региональных органов власти. Список решено пересмотреть из-за вступления в силу в 2026 году обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Количество организаций, в которых возможно пройти альтернативную гражданскую службу, увеличилось до 1927. Раньше их было 1798. Также пополнен перечень предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов РФ с учетом их традиционного образа жизни и промыслов.
Ранее Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минтруд: Более 300 профессий могут войти в список для альтернативной службы
- Средняя пенсия российских госслужащих составляет 39 тысяч рублей
- В ФМБА рассказали подробности о первой вакцине от аллергии
- Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной
- СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
- СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
- Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах не отменяет скидки
- Эксперт объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с уволенным курьером и бездомным псом