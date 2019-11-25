В России прошли испытания нового робота для армии

В России успешно завершились государственные испытания робота для отечественной армии «Кунгас», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, пишут РИА Новости.

По его словам, опытно-войсковая эксплуатация роботов начнётся в 2020 году, отмечает РИА ФАН. В комплекс «Кунгас» входит сразу пять роботов, а значит он может представлять повышенную угрозу для вероятных противников России, пишет Ura.ru.

Добавим, ранее НСН писала, что группировки роботов для решения боевых задач могут появиться в России уже 2025 году.

