Назван возможный запас ракет «Нептун» у ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают ограниченным числом дальнобойных ракет «Нептун» — речь может идти об одном-двух дивизионах, заявил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, эти ракеты относятся к разработкам советского периода и могли быть частично модернизированы уже на Украине.
Он отметил, что их количество значительно уступает числу беспилотников, которые, по его оценке, производятся в Европе в больших объемах.
Дандыкин добавил, что такие ракеты применяются редко, что может свидетельствовать об их ограниченных запасах. По его мнению, украинская сторона стремится беречь эти боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».
