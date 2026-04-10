Назван возможный запас ракет «Нептун» у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают ограниченным числом дальнобойных ракет «Нептун» — речь может идти об одном-двух дивизионах, заявил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, эти ракеты относятся к разработкам советского периода и могли быть частично модернизированы уже на Украине.

ВСУ атаковали Брянскую область HIMARS и ракетами «Нептун»

Он отметил, что их количество значительно уступает числу беспилотников, которые, по его оценке, производятся в Европе в больших объемах.

Дандыкин добавил, что такие ракеты применяются редко, что может свидетельствовать об их ограниченных запасах. По его мнению, украинская сторона стремится беречь эти боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
