В России построят четыре новые станции системы предупреждения о ракетном нападении
Россия построит на четырех направлениях новейшие станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор международной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» Сергей Боев.
«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов - это Дальний Восток и Северо-Запад», — цитирует Боева ТАСС.
Станции «Воронеж» станут проще в эксплуатации за счет автоматизации, боевой расчет новинки будет меньше.
СПРН в России состоит из двух эшелонов: космического со спутниками «Тундра» и наземного со станциями типа «Воронеж», пишет РИА ФАН. Система необходима для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, отмечает Ura.ru.
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