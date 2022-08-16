В России построят четыре новые станции системы предупреждения о ракетном нападении

«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов - это Дальний Восток и Северо-Запад», — цитирует Боева ТАСС.

Станции «Воронеж» станут проще в эксплуатации за счет автоматизации, боевой расчет новинки будет меньше.

СПРН в России состоит из двух эшелонов: космического со спутниками «Тундра» и наземного со станциями типа «Воронеж», пишет РИА ФАН. Система необходима для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, отмечает Ura.ru.

