В России построят четыре новые станции системы предупреждения о ракетном нападении

Россия построит на четырех направлениях новейшие станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор международной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» Сергей Боев.

В России обновят систему предупреждения о ракетном нападении

«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов - это Дальний Восток и Северо-Запад», — цитирует Боева ТАСС.

Станции «Воронеж» станут проще в эксплуатации за счет автоматизации, боевой расчет новинки будет меньше.

СПРН в России состоит из двух эшелонов: космического со спутниками «Тундра» и наземного со станциями типа «Воронеж», пишет РИА ФАН. Система необходима для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, отмечает Ura.ru.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:БезопасностьРакетный УдарРоссия
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