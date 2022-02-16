В России обновят систему предупреждения о ракетном нападении
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Вооруженных сил России перейдет на радиолокационные станции (РЛС) высокой заводской готовности «Воронеж» к 2030 году. Об этом рассказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ полковник Сергей Сучков в интервью газете «Красная звезда».
Как отметил полковник, ввод станций «Воронеж» в состав СПРН обеспечит завершение ее перевооружения на РЛС нового поколения. Сучков сообщил, что эти системы уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.
По словам Сучкова, к 2030 году будут модернизированы ряд РЛС высокой заводской готовности в Краснодарском крае и Иркутской области, а в Ленинградской области создадут новые системы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной помехозащитой, пишет RT.
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