Иркутский авиазавод построил первый опытный образец Як-130М

Иркутский авиационный завод создал первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что самолет разрабатывает Объединенная авиастроительная корпорация в рамках опытно-конструкторских работ.

«Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов», - подчеркнули в «Ростехе».

В рамках наземных испытаний на воздушном судне протестируют новые и модернизированные системы, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Далее самолет начнут готовить к первому полету.

По данным «Ростеха», Як-130М вооружат ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными средствами поражения класса «воздух-поверхность», оснащенными спутниковыми и лазерными системами наведения. Модернизация позволит эксплуатировать борт в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных погодных условиях.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала российским военным новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
