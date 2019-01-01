В России подтвердили «уязвимость» С-400

«В любом зенитно-ракетном комплексе имеется определенное количество ракет, и каждая ракета может быть наведена на одну только цель. Не на две, не на три, не на десять, а только на одну. Если этих целей будет больше, чем число ракет, находящихся в комплексе, то разница между количеством ракет и количеством зенитных ракет на комплексе может достигнуть цели и поразить ракетный комплекс. Надо четко сказать, что решить задачу путем массирования ракетного удара по зенитному ракетному комплексу С-400 вполне возможно. Это абсолютно одинакового для любого зенитного ракетного комплекса», — подчеркнул собеседник НСН.

Напомним, что в минувшую пятницу, 12 июля стартовали поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию. В понедельник, 15 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить развертывание ЗРК С-400 к апрелю 2020 года.

