В России подтвердили «уязвимость» С-400
Военный аналитик признал в эфире НСН недостаток российского ЗРК «Триумф», но с одной оговоркой.
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника. По данным отчета центра, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО.
В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков согласился с выводами американских аналитиков, но отметил, что такая уязвимость присуща всем зенитным ракетным комплексам (слушайте аудио).
«В любом зенитно-ракетном комплексе имеется определенное количество ракет, и каждая ракета может быть наведена на одну только цель. Не на две, не на три, не на десять, а только на одну. Если этих целей будет больше, чем число ракет, находящихся в комплексе, то разница между количеством ракет и количеством зенитных ракет на комплексе может достигнуть цели и поразить ракетный комплекс. Надо четко сказать, что решить задачу путем массирования ракетного удара по зенитному ракетному комплексу С-400 вполне возможно. Это абсолютно одинакового для любого зенитного ракетного комплекса», — подчеркнул собеседник НСН.
Напомним, что в минувшую пятницу, 12 июля стартовали поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию. В понедельник, 15 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить развертывание ЗРК С-400 к апрелю 2020 года.
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