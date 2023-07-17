Хуснуллин: Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в настоящее время обсуждается вопрос запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

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По его словам, решение будет принято «через пару часов».

«Ещё пару часов и будет решение», - ответил он на вопрос журналистов.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что пассажиры, отправившиеся на личном транспорте в Крым, могут пересесть на поезд, оставив автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Крымский МостАвтомобилиМарат Хуснуллин

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