Хуснуллин: Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
17 июля 202316:15
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в настоящее время обсуждается вопрос запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение будет принято «через пару часов».
«Ещё пару часов и будет решение», - ответил он на вопрос журналистов.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что пассажиры, отправившиеся на личном транспорте в Крым, могут пересесть на поезд, оставив автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru