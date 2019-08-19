В России начнут наказывать за продажу военной формы

Отметим, что в нaстоящее время зaпретa нa продaжу обмундировaния людям, которые не имеют прaвa его носить, нет. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, этим пользуются ряженые и «попрошайки», пишет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что по инициативе Минобороны меняются правила ношения военных наград на парадной форме. В частности, с мая этого года военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя лишь десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН согласился с инициативой Минобороны.

