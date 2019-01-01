В Госдуме одобрили новые правила ношения орденов и медалей

По инициативе Минобороны меняются правила ношения военных наград на парадной форме. В частности, с мая этого года военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя лишь десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.

Это поможет более строго относиться к внешнему виду, и чтобы оградить военнослужащих от ношения наград от неизвестных общественных организаций.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН согласился с инициативой Минобороны.

«На заседании нашего комитета развернулась дискуссия, что многие злоупотребляют наградами, которые носят юбилейный характер. Например, «250 лет собаководству». При этом отмечу, что военная форма подразумевает под собой парадность, солидность, опрятный внешний вид. Обилие наград, которые не характеризуют работу военнослужащего, излишне», - уверен парламентарий.

Добавим, новые правила являются заключительным этапом введения нового облика парадной формы, за основу которой было взято обмундирование Парада Победы 1945 года.

