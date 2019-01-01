Ветеранов возмутило предложение ограничить количество орденов на форме

Российским военным хотят запретить размещать на парадной форме больше десяти государственных орденов, медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

По информации издания, с мая этого года с парадной формы уберут все гражданские награды. Ношение гражданских наград и геральдических знаков общественных организаций будет запрещено. Кроме того, запрет коснется всех случаев ношения парадной формы. Отмечается, что ношение большого количества гражданских наград, которые военные размещали на четырех или пяти планках, создавало негативный имидж военнослужащего.

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН высказал недоумение по поводу инициативы. По его словам, нельзя запрещать носить военным награды, выданные им государством и обществом.