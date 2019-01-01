Ветеранов возмутило предложение ограничить количество орденов на форме
Председатель Российского Союза ветеранов в эфире НСН выразил надежду, что инициатива не будет одобрена российским правительством.
Российским военным хотят запретить размещать на парадной форме больше десяти государственных орденов, медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
По информации издания, с мая этого года с парадной формы уберут все гражданские награды. Ношение гражданских наград и геральдических знаков общественных организаций будет запрещено. Кроме того, запрет коснется всех случаев ношения парадной формы. Отмечается, что ношение большого количества гражданских наград, которые военные размещали на четырех или пяти планках, создавало негативный имидж военнослужащего.
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН высказал недоумение по поводу инициативы. По его словам, нельзя запрещать носить военным награды, выданные им государством и обществом.
«Я думаю, это очередная шумиха после 9 мая, какой-то очередной вброс. Кто-то хочет заработать себе на этом политических очков. Я думаю, что ветераны, а также все, кто сегодня носит и государственные, и общественные награды, будут крайне возмущены. Нельзя у человека отбирать последнюю радость, которую ему дают государство и общество, и лишать этих наград. Они будут лежать в чемодане у него? Не очень хорошее решение. Думаю, ни Госдума, ни Совет Федерации его не одобрит. Зачем нам потрясения накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне? Как мне можно запретить носить то, что я заслужил?», - возмутился он.
Сообщается, что введение новых правил ношения госнаград военнослужащими станет заключительным этапом в формировании нового облика парадной формы. Ряд экспертов положительно оценили нововведение. Они считают, что такое новшество будет способствовать повышению статуса реальных наград и их обладателя.
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