Россия приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика Lobaev Arms.

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Он способен в перспективе развивать скорость свыше 1500 м в секунду. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания.

Отмечается, что патрон может выпускаться либо в пограничном с гиперзвуковым варианте, либо не посредственно в гиперзвуковом.

Ранее стало известно, что в Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияВооружение

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