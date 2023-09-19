Россия приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона

Он способен в перспективе развивать скорость свыше 1500 м в секунду. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания.

Отмечается, что патрон может выпускаться либо в пограничном с гиперзвуковым варианте, либо не посредственно в гиперзвуковом.

Ранее стало известно, что в Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

