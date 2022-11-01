В России более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды с начала спецоперации

Более 15 тысяч человек решили добровольно участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Александр Туляганов.

Госдума приняла закон о добровольцах

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — цитирует Туляганова РИА Новости.

Как сообщил глава управления на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в ходе обсуждения закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий, речь идет о гражданах, которые добровольно отправились на службу в рамках частичной мобилизации или по собственному желанию вступили в добровольческие отряды.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о статусе добровольцев, их правах и порядке выплат. В частности, документ приравнивает заключивших официальный контракт участников добровольческих отрядов к военнослужащим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияГенштаб ВС РФ
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