Госдума приняла закон о добровольцах

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, определяющий статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания, иные вопросы. Согласно документу, добровольческие отряды могут формироваться министерством обороны по решению президента РФ (верховного главнокомандующего).

В законе прописано, что в состав такого рода формирований могут входить граждане России, которые по собственной воле поступили в добровольческие отряды. Кроме того, к ним могут присоединиться военнослужащие, специально направленные туда Минобороны. Добровольцы обязаны заключить официальный контракт. После этого они получат статус военнослужащих по контракту со всеми вытекающими из него условиями, выплатами и льготами.

В случае гибели добровольца членам его семьи выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей. Предусмотрены другие случаи единовременных выплат добровольцам.

Между тем, депутат Госдумы Нина Останина поделилась с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» своим возмущением в связи с тем, что до сих пор не принят закон о выплатах по 300 тысяч рублей мобилизованным.

