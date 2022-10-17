В Росгвардии рассказали об усилении обороны левого берега Днепра

Как отметил собеседник агентства, в обороне левого берега Днепра уделили особое внимание наиболее уязвимым местам, в частности, берегу яхт-клуба «Волна» у Энергодара — самому узкому месту перешейка Каховского водохранилища, сообщает телеканал «360».

«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО», — рассказал командир.

Росгвардеец добавил, что украинские войска ведут регулярный обстрел береговой линии из американских артиллерийских систем, пишет РИА ФАН. При этом противник не учитывает, что под ударами оказываются и мирные дачные поселки.

