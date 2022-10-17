В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ

Сотрудники Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных, сообщает РИА Новости.

Среди них также были пособники националистических организаций и Службы безопасности Украины. Росгвардейцы еще обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами.

В частности, изъяли переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

