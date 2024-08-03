В РФ создали FPV-дрон «Судного дня» для применения в случае ядерных ударов

FPV-дрон «Судного дня», который способен контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава при ядерных ударах, разработан в России. Об этом заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

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«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон... никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого стал дрон "Судного дня"», — поделился Кузякин.

Специалист указал, что аппарат — небольшой дрон с возможностью компактной укладки с наземным оборудованием. В качестве полезной нагрузки может выступать датчик отравляющих веществ либо специальный дозиметр. Аппарат может летать до 20 минут при активном маневрировании на дальности от от 500 м до 2 км, работать ав том числе из герметичной бронетехники и в движении.

«ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона "Судного дня", в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов», — рассказал Кузякин.

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ФОТО: РИА Новости
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