В РФ создали FPV-дрон «Судного дня» для применения в случае ядерных ударов

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон... никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого стал дрон "Судного дня"», — поделился Кузякин.

Специалист указал, что аппарат — небольшой дрон с возможностью компактной укладки с наземным оборудованием. В качестве полезной нагрузки может выступать датчик отравляющих веществ либо специальный дозиметр. Аппарат может летать до 20 минут при активном маневрировании на дальности от от 500 м до 2 км, работать ав том числе из герметичной бронетехники и в движении.

«ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона "Судного дня", в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов», — рассказал Кузякин.

