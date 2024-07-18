«Ростех» разработал антидроновый комплекс «Леший» для военных автомобилей

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал мобильный антидроновый комплекс «Леший» для защиты военных и служебных автомобилей от беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как отметили в организации, в состав новинки входит подавитель, который размещается на крыше машины и создает помехи, формируя защитный купол.

«Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. Радиус действия комплекса составляет не менее 250 м. Аппаратура эффективно работает в движении, но также может применяться стационарно», — подчеркнули в «Ростехе».

Новинка успешно прошла испытания и проверку в «Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Комплекс продемонстрировал свою эффективность и уже поставляется заказчикам, которые положительно оценивают работу «Лешего».

Ранее «Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, напоминает Ura.ru.

