В Польше открылась самая восточная военная база США

По ее данным, база называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава «Мирона» Луцкого, который погиб в Афганистане. Отмечается, что Miron Camp – это самая восточная база американских спецназовцев в Европе.

Всего в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.

В марте сообщалось, что в Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе. Ее могут развернуть к 2040 году после расширения 57-й авиабазы ВВС страны «Михаил Когэлничану».



