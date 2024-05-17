В Польше открылась самая восточная военная база США

Самая восточная в Европе база спецназа США начала работать в польском Кракове. В этом городе постоянно будут находиться от 150 до 200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM.

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По ее данным, база называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава «Мирона» Луцкого, который погиб в Афганистане. Отмечается, что Miron Camp – это самая восточная база американских спецназовцев в Европе.

Всего в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.

В марте сообщалось, что в Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе. Ее могут развернуть к 2040 году после расширения 57-й авиабазы ВВС страны «Михаил Когэлничану».


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ФОТО: РИА Новости
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