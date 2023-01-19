В Польше опасаются нового российского наступления

В конфликте России и Украины наступает решающий момент. Об этом заявил польский военный эксперт, бывший командующий польскими Сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью BBC News.

По его словам, Вооруженные силы РФ накопили значительные соединения в районах Курской, Воронежской и Брянской областей.

Польский генерал считает, что вскоре возможное большое новое наступление ВС РФ в рамках спецоперации с этого направления.

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Скшипчак предполагает, что российские соединения могут двигаться с юга, чтобы затем соединиться с теми частями, которые сейчас продвигаются в районе Бахмута.

При этом он признал, что, если это произойдет Запад потеряет Украину. Он также назвал вооружение, которое сейчас передается странами НАТО Киеву, недостаточным.

Ранее экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеУкраинаРоссияПольша
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