В Польше опасаются нового российского наступления

Скшипчак предполагает, что российские соединения могут двигаться с юга, чтобы затем соединиться с теми частями, которые сейчас продвигаются в районе Бахмута.

При этом он признал, что, если это произойдет Запад потеряет Украину. Он также назвал вооружение, которое сейчас передается странами НАТО Киеву, недостаточным.

Ранее экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

