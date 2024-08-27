В Польше назвали прошедшую атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных
27 августа 202400:18
Удары по объектам инфраструктуры Украины, которые произошли утром 26 августа со стороны ВС России, стали одними из самых интенсивных за время конфликта, сообщило в соцсети X командование вооруженных сил Польши.
«Удары <…> имели место также по объектам, находящимся вблизи нашей границы», – следует из сообщения.
В Минобороны России заявили, что российские военные нанесли массированный удар по электроподстанциям в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru