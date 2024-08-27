В Польше назвали прошедшую атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных

Удары по объектам инфраструктуры Украины, которые произошли утром 26 августа со стороны ВС России, стали одними из самых интенсивных за время конфликта, сообщило в соцсети X командование вооруженных сил Польши.

Рогов: Удар по объектам Украины подорвал переброску военных и техники ВСУ

«Удары <…> имели место также по объектам, находящимся вблизи нашей границы», – следует из сообщения.

В Минобороны России заявили, что российские военные нанесли массированный удар по электроподстанциям в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

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ФОТО: РИА Новости
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