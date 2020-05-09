В Подмосковье завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России
В Московской области в парке «Патриот» завершено строительство главного храма Вооружённых сил России. Об этом Министерство обороны России сообщило в Twitter.
В августе 2019 года сообщалось, что в звонницу храма был установлен ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны, сообщает RT.
Главный храм ВС РФ изначально планировалось украсить мозаикой с изображением глав РФ и СССР, в том числе портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В РПЦ выступили против образа Сталина, сообщает Ura.ru. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент считает, что его деятельность пока рано оценивать «таким образом». После этого мозаика с портретом исчезла.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН назвал изображение Путина в храме столкновением церковного с советской агитацией.
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