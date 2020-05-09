В Подмосковье завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России

Главный храм ВС РФ изначально планировалось украсить мозаикой с изображением глав РФ и СССР, в том числе портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В РПЦ выступили против образа Сталина, сообщает Ura.ru. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент считает, что его деятельность пока рано оценивать «таким образом». После этого мозаика с портретом исчезла.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН назвал изображение Путина в храме столкновением церковного с советской агитацией.

