В РПЦ считают неуместным изображение Сталина в храме

Изображению Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации не место, считает руководитель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. В эфире радио «Вера» он отметил, что с именем советского лидера связаны многие беды в жизни людей, в том числе репрессии в отношении церкви, которые невозможно изгладить из истории.

При этом Лейгойда заметил, что в целом практика нанесения изображений светских лиц в пространстве храма существовала и несколько веков назад. Однако личность Сталина несёт определенный символизм отрицательного свойства, подчеркнул представитель Русской православной церкви, не давая однозначной оценки фигуры диктатора.