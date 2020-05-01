В РПЦ считают неуместным изображение Сталина в храме
Изображению Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации не место, считает руководитель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. В эфире радио «Вера» он отметил, что с именем советского лидера связаны многие беды в жизни людей, в том числе репрессии в отношении церкви, которые невозможно изгладить из истории.
При этом Лейгойда заметил, что в целом практика нанесения изображений светских лиц в пространстве храма существовала и несколько веков назад. Однако личность Сталина несёт определенный символизм отрицательного свойства, подчеркнул представитель Русской православной церкви, не давая однозначной оценки фигуры диктатора.
Так Легойда прокомментировал планы разместить в главном военном храме России мозаику, которая бы отражала важнейшие вехи истории России. Среди известных политиков в храме планировалось изобразить и Сталина над головами участников парада Победы.
По словам представителя РПЦ, «резкая реакция на такой художественный замысел свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения».
Ранее викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан опроверг сообщения о демонтаже мозаики с изображением президента РФ Владимира Путина и других политических деятелей со стены главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Как заявил владыка Стефан «Интерфаксу», фотографии, распространённые в сети, были сделаны в мастерской, а не в самом храме. Мозаика в самом храме переделывается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса
- Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам
- Константин Кинчев рассказал о сложностях онлайн-концертов
- COVID-19 не пройдёт! Песков заверил в безопасности здоровья Путина
- Майский самоизолятор и митинги без задержаний впечатлили Телеграм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru