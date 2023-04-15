В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин»
Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» в пятницу спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Корабль, заложенный в июле 2020 года, стал восьмым минным тральщиком, который построили на СНСЗ по проекту 12700 «Александрит». Судно назвали в честь контр-адмирала Льва Чернавина, который командовал подлодками и их соединениями на Северном флоте.
«Морской тральщик "Лев Чернавин" уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота», — подчеркнул - заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин.
Замглавкома указал, что суда проекта 12700 подтвердили свои высокие мореходные, боевые характеристики. В России продолжат строить корабли этой серии, Мухаметшин не уточнил их количество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru