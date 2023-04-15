В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин»

Корабль, заложенный в июле 2020 года, стал восьмым минным тральщиком, который построили на СНСЗ по проекту 12700 «Александрит». Судно назвали в честь контр-адмирала Льва Чернавина, который командовал подлодками и их соединениями на Северном флоте.

«Морской тральщик "Лев Чернавин" уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота», — подчеркнул - заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин.

Замглавкома указал, что суда проекта 12700 подтвердили свои высокие мореходные, боевые характеристики. В России продолжат строить корабли этой серии, Мухаметшин не уточнил их количество.

