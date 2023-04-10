Корабль «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке

Пригожин: Украина подготовила для контрнаступления до 400 тысяч бойцов Российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ Начальник одного из управлений ГУ МВД по Свердловской области задержан по подозрению в мошенничестве Американский ракетный эсминец прошел в акватории спорных островов в Южно-Китайском море В южной части индонезийского острова Бали произошло два землетрясения