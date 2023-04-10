Корабль «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провел противолодочное учение, атаковав подводную лодку условного противника в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

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Экипаж при поддержке противолодочных самолетов обнаружил субмарину, которая «попыталась скрыться». В роли корабля противника выступила российская дизель-электрическая подлодка, отмечает телеканал «360».

«Адмирал Пантелеев» нанес удар по цели реактивными глубинными бомбами, пишет RT. Также корабль произвел условный залп торпедами.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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