Корабль «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провел противолодочное учение, атаковав подводную лодку условного противника в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.
Экипаж при поддержке противолодочных самолетов обнаружил субмарину, которая «попыталась скрыться». В роли корабля противника выступила российская дизель-электрическая подлодка, отмечает телеканал «360».
«Адмирал Пантелеев» нанес удар по цели реактивными глубинными бомбами, пишет RT. Также корабль произвел условный залп торпедами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru