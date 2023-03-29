В Пентагоне заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в течение 2022 года американская армия провела 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС.

В США заявили о провале испытаний гиперзвукового оружия

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса он указал, что Пентагон продолжит работу в этом направлении.

Ранее в Минобороны США заявили о намерении потратить в 2024 финансовом году 11 млрд долларов на приобретение ряда высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковые ракеты, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ИспытанияГиперзвуковое ОружиеПентагонСША

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