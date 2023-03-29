В Пентагоне заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса он указал, что Пентагон продолжит работу в этом направлении.

Ранее в Минобороны США заявили о намерении потратить в 2024 финансовом году 11 млрд долларов на приобретение ряда высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковые ракеты, сообщает RT.

