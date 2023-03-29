В Пентагоне заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия
29 марта 202318:52
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в течение 2022 года американская армия провела 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС.
На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса он указал, что Пентагон продолжит работу в этом направлении.
Ранее в Минобороны США заявили о намерении потратить в 2024 финансовом году 11 млрд долларов на приобретение ряда высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковые ракеты, сообщает RT.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru