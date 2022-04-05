В Пентагоне подтвердили успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заявило, что США действительно провели лётные испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin «пролетела порядка 550 км, развила скорость более 5 махов и поднялась на высоту порядка 12 км».
«Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы», - добавили в Пентагоне.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия серьёзно опережает США по разработкам гиперзвукового вооружения.
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