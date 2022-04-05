«Отстают на 10 лет!» Депутат и ученый назвали гиперзвуковую ракету США медленной

Ранее стало известно, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, которая пролетела над Тихим океаном более 480 км с максимальной скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.

«Это (испытание – прим. НСН) еще раз подчеркивает необходимость укрепления оборонно-промышленного комплекса и оборонного потенциала нашей страны. Эскалация напряженности со стороны США, к сожалению, очень высокая, во многом благодаря их усилиям. Но с нашим гиперзвуковым вооружением, мы, как минимум, на 10 лет опередили Соединенные Штаты», - сказал Швыткин.

Со своей стороны, Владимир Прохватилов рассказал «Радиоточке НСН», что испытанная американцами ракета «не слишком быстрая» и не является чем-то выдающимся.

«Пока от гиперзвукового оружия нет защиты, но то, что они испытали – это так себе ракета, она не слишком быстро летит – всего лишь пять Махов (число Маха применяется для определения сверхзвуковых скоростей – прим. НСН), то есть ничего особо выдающегося американцы пока не создали. Тем более, это первое удачное испытание ими гиперзвукового оружия в то время, как наш «Кинжал» уже применен в боевой обстановке. Тем не менее, это очень опасное оружие», - признал Прохватилов.

По его мнению, США могут угрожать такими ракетами Китаю, однако вряд ли оно будет применяться в гипотетических конфликтах ведущих мировых держав.

«Они пока не ведут нигде никаких войн, но, думаю, могут, угрожать этими ракетами, в первую очередь, Китаю. Но такое оружие вряд ли будет применяться в войне великих военных держав, потому что это автоматически приведет к развязыванию Третьей мировой термоядерной войны», - предупредил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Прохватилов назвал «выдумкой» заявления о том, что США якобы засекретили испытания ракеты, чтобы избежать эскалации отношений с Россией.