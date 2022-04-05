«Отстают на 10 лет!» Депутат и ученый назвали гиперзвуковую ракету США медленной
Сегодня нет защиты от гиперзвукового оружия, при этом американцы испытали «так себе ракету», которая не быстрая и не выдающаяся, сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Россия серьезно опережает США по разработкам гиперзвукового вооружения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
При этом защиты от гиперзвуковых ракет нет, и их применение может развязать ядерную войну, добавил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Ранее стало известно, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, которая пролетела над Тихим океаном более 480 км с максимальной скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.
«Это (испытание – прим. НСН) еще раз подчеркивает необходимость укрепления оборонно-промышленного комплекса и оборонного потенциала нашей страны. Эскалация напряженности со стороны США, к сожалению, очень высокая, во многом благодаря их усилиям. Но с нашим гиперзвуковым вооружением, мы, как минимум, на 10 лет опередили Соединенные Штаты», - сказал Швыткин.
Со своей стороны, Владимир Прохватилов рассказал «Радиоточке НСН», что испытанная американцами ракета «не слишком быстрая» и не является чем-то выдающимся.
«Пока от гиперзвукового оружия нет защиты, но то, что они испытали – это так себе ракета, она не слишком быстро летит – всего лишь пять Махов (число Маха применяется для определения сверхзвуковых скоростей – прим. НСН), то есть ничего особо выдающегося американцы пока не создали. Тем более, это первое удачное испытание ими гиперзвукового оружия в то время, как наш «Кинжал» уже применен в боевой обстановке. Тем не менее, это очень опасное оружие», - признал Прохватилов.
По его мнению, США могут угрожать такими ракетами Китаю, однако вряд ли оно будет применяться в гипотетических конфликтах ведущих мировых держав.
«Они пока не ведут нигде никаких войн, но, думаю, могут, угрожать этими ракетами, в первую очередь, Китаю. Но такое оружие вряд ли будет применяться в войне великих военных держав, потому что это автоматически приведет к развязыванию Третьей мировой термоядерной войны», - предупредил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Прохватилов назвал «выдумкой» заявления о том, что США якобы засекретили испытания ракеты, чтобы избежать эскалации отношений с Россией.
Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, речь идет о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC).
В середине марта Минобороны РФ сообщило, что российские гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области.
Военный историк Евгений Норин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что если США «свирепо озаботятся вопросом создания гиперзвукового оружия», то аналоги «Кинжала» могут быть созданы за несколько лет.
При этом Норин назвал «Кинжал» «нашим преимуществом», отметив, что «сейчас это оружие, действительно, трудно остановить».
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