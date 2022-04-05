СМИ сообщили о тайном испытании американской гиперзвуковой ракеты

Отмечается, что испытания прошли в середине марта, пишет Газета.ру. Однако США оставили это в секрете, «поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу».

Как отметил источник, гиперзвуковую воздушную ракету (HAWC) запустили с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Она пролетела более 300 миль на высоте 65 тысяч футов; такой полет занимает менее пяти минут даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности.

За несколько дней до испытания американской ракеты Россия сообщала о применении своей гиперзвуковой ракеты в ходе военной операции на Украине, отмечают Известия.

