СМИ сообщили о тайном испытании американской гиперзвуковой ракеты
США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, не раскрывая информацию, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Отмечается, что испытания прошли в середине марта, пишет Газета.ру. Однако США оставили это в секрете, «поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу».
Как отметил источник, гиперзвуковую воздушную ракету (HAWC) запустили с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Она пролетела более 300 миль на высоте 65 тысяч футов; такой полет занимает менее пяти минут даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности.
За несколько дней до испытания американской ракеты Россия сообщала о применении своей гиперзвуковой ракеты в ходе военной операции на Украине, отмечают Известия.
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