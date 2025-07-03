Чем чревата сборка беспилотников из деталей от вражеских дронов

Практика сбора новых беспилотников из обломков старых - нормальная ситуация для зоны боевых действий, однако разрабатывать дроны, надеясь на детали противника не стоит, рассказал НСН Максим Кондратьев.

Использовать дроны противника на запчасти — рациональная идея, но собственные разработки не должны быть основаны на чужих деталях, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с НСН.

Российские инженеры ранее создали новый дрон-перехватчик. Его главная особенность — он собран почти целиком из деталей от вражеских беспилотников. По словам разработчиков, аналоги труднодоступны из-за высоких цен, а такой способ помогает сэкономить деньги и ресурсы, сообщает Telegram-канал Mash. Эксперт отметил, что такая практика типична для зоны специальной военной операции.

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«Детали от дронов противника регулярно используют в зоне спецоперации, потому что запчастей постоянно не хватает, сколько туда их ни отправь. Тысячи и тысячи беспилотников нужны на фронте практически ежедневно. Есть задачи, связанные с подбором этих дронов, упавших на линии боевого соприкосновения. Для этого, например, разрабатываются различные аппараты с роборуками, которые поднимают их. Это нормальная практика для того, чтобы компенсировать недостаток, и она происходит достаточно давно. Что касается разработки нового дрона для перехвата, то использовать запчасти противника — это не очень, потому что сегодня эти запчасти есть, а завтра их нет. Допустим, у них изменилось техническое оснащение, и придется все переделывать по новой. Практика сбора нормальная, а вот практика разработки на элементной базе противника — не совсем хорошо», — подчеркнул он.

Ранее Кондратьев в разговоре с НСН восхитился новым китайским кораблем-носителем для БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
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