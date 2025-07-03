Использовать дроны противника на запчасти — рациональная идея, но собственные разработки не должны быть основаны на чужих деталях, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с НСН.

Российские инженеры ранее создали новый дрон-перехватчик. Его главная особенность — он собран почти целиком из деталей от вражеских беспилотников. По словам разработчиков, аналоги труднодоступны из-за высоких цен, а такой способ помогает сэкономить деньги и ресурсы, сообщает Telegram-канал Mash. Эксперт отметил, что такая практика типична для зоны специальной военной операции.