В ООН прокомментировали завершение проверки войск на юге России

«Мы приветствуем любые шаги, которые помогают снизить напряженность в этой зоне. Мы выражали беспокойство в связи с рядом событий, которые привели к росту напряженности», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внеплановой проверки готовности войск Южного и Западного военных округов. По словам главы Минобороны, все цели учений достигнуты. В проверочных мероприятиях были задействованы более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В пятницу в Минобороны сообщили, что участвовавшие в учениях войска приступили к возвращению в пункты дислокации.

