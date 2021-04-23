В ООН прокомментировали завершение проверки войск на юге России

ООН приветствует «любые действия, снижающие напряженность», заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя завершение учений российских военных у границ с Украиной.

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«Мы приветствуем любые шаги, которые помогают снизить напряженность в этой зоне. Мы выражали беспокойство в связи с рядом событий, которые привели к росту напряженности», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внеплановой проверки готовности войск Южного и Западного военных округов. По словам главы Минобороны, все цели учений достигнуты. В проверочных мероприятиях были задействованы более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В пятницу в Минобороны сообщили, что участвовавшие в учениях войска приступили к возвращению в пункты дислокации.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УченияВооруженные Силы РФООН
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